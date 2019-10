NAC balanceert op dun koord

Volkomen logisch dat Ruud Brood afgelopen week niet durfde te beweren dat NAC bij de bovenste twee moet eindigen dit seizoen. Zijn ploeg is sinds een paar weken koploper in de Keuken Kampioen Divisie en pakte vrijdag de eerste periodetitel, maar heel overtuigend was het in die eerste negen wedstrijden nog niet wat NAC liet zien. Ja, het aantal punten dat is vergaard (22): uitstekend. Het veldspel behoeft nog wel de nodige finetuning. Vooral in de laatste fase, als de bal in de buurt van het zestienmetergebied van de tegenstander komt.