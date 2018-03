NAC balanceert met vele huurlingen op dun koord

AnalyseZe zijn er morgen (18.30 uur) bij het uitduel met ADO Den Haag allemaal, de spelers van Manchester City. Zes in getal, voor het eerst dit seizoen. Plus Sadiq Umar (21), ingevlogen uit Rome. En dan te bedenken dat Lucas Schoofs (21, KAA Gent) drie dagen eerder geblesseerd wegvalt. Anders start NAC in Den Haag met acht huurlingen. Nu zijn het er zeven. Of dat een gezonde situatie is, daarover lopen de meningen sterk uiteen.

De aanvallers die Feyenoord afgelopen zaterdag (2-1-zege) tot wanhoop dreven, zijn allemaal geleende spelers. Umar (AS Roma), Thierry Ambrose (20), Thomas Agyepong (21) en Paolo Fernandes (19; allen Manchester City). De man achter de stuurknoppen, Manu García (20), en de meest in het oogspringende man voor wie PSV in januari in de markt was, linksback José Angeliño, zijn eveneens eigendom van City. Datzelfde geldt voor Pablo Marí, aanvoerder en 'minister van Defensie' ineen. NAC krijgt van de Engelsen zoals bekend een development fee, een vergoeding voor het ontwikkelen van een speler. Hoeveel dat is, weigeren de twee clubs openbaar te maken.

Over het algemeen zijn de huurlingen een verrijking voor de eredivisie. Angeliño is op basis van de cijfers van statistiekenbureau Opta Sports in september, december en februari verkozen tot 'talent van de maand'. De opwindende solo van García tegen Heracles is het doelpunt van de maand februari. De eerste basisplaats van Umar tegen Feyenoord, met een goal en een assist, is meteen goed voor een plekje in het 'elftal van de week' van verschillende media. Volgens Opta zijn Angeliño en García de spelers die met afstand de meeste kansen creëren voor NAC, respectievelijk 63 en 45. Ambrose is clubtopscorer met 9 goals, 18 van de 31 doelpunten zijn afkomstig van gehuurde spelers. Alleen Agyepong en Schoofs scoorden niet.

De spelers in bruikleen brengen voetbal wat velen in het Rat Verlegh Stadion nooit eerder gezien hebben. Soms is het smullen, zoals bij de klinkende thuiszeges op FC Utrecht (3-1), Heracles (6-1) en Feyenoord. NAC beschikt over spelers die voor Nederlandse topploegen onhaalbaar zijn. Talenten ook die tussen de drie- en zeshonderdduizend euro per jaar verdienen, een veelvoud van de spelers die bij NAC op de loonlijst staan. Los van het feit dat het grootste gedeelte van het huurlingenleger een toegevoegde waarde heeft, is het de vraag of dat een gezonde bedrijfsvoering is. Dat City als verhuurder volledig opdraait voor het salaris van haar spelers en NAC enkel kost en inwoning betaalt, staat daar los van.

De selectie van NAC herbergt nauwelijks spelers die geld waard zijn. Doelman Nigel Bertrams (25), rechtsback Fabian Sporkslede (24), de middenvelders Mounir El Allouchi (23) en Arno Verschueren (20), vleugelaanvaller Giovanni Korte (24) en spits Mitchell te Vrede (26), vandaag afwezig vanwege een liesblessure, staan tot medio 2019 onder contract. Zij mogen tot de frequente basiskrachten worden gerekend. Evenals de verdedigers Karol Mets (24) en Menno Koch (23; tot aan zijn blessure) en middenvelder Rai Vloet (22). Zij liggen tot medio 2020 vast in Breda. Niemand van de eigen contractspelers vertegenwoordigt op dit moment een substantiële transferwaarde.

Het gros van de acht huurlingen keert volgend seizoen niet meer terug. Met als gevolg dat NAC gedwongen wordt om opnieuw te beginnen. De Parel balanceert daarmee op een dun koord. Want wie zegt dat de nieuwe lichting huursoldaten van City net zo bepalend is als de huidige lichting? Die zekerheid is er niet, nog los van het gegeven dat NAC op deze manier een doorgangshuis wordt van gehuurde spelers.