NAC bakt er niets van, crisis in Breda

En of het crisis is. De stormbal is gehesen, NAC verkeert in zwaar weer. De neergang is weken geleden al ingezet en er is geen enkel vooruitzicht dat de zon de komende weken een gaatje vindt in het grijze wolkendek. Middenmoters uit het rechterrijtje als Telstar (1-1) en FC Den Bosch (1-2) zijn in de eerste divisie de evenknie van de Bredanaars geworden. Een trieste constatering halverwege de competitie.