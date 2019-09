NAC-back Van Anholt na teleurstellende avond tegen Jong FC Utrecht: ‘Het was te geforceerd’

,,Als je in de eerste helft een goal maakt, is het makkelijker voetballen. Nu was het geforceerd. Het werd er niet beter op. Het is 0-0, je wil gewoon scoren omdat je bovenin mee wil doen. Misschien is dat niet altijd goed, te snel willen, en moeten we gewoon het spel van rechts van links verplaatsen. Dan komen er ruimtes”, aldus de rechtsback.