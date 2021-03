NAC-back Schouten genoot van het vuurwerk tijdens zijn goal: ‘Heeft ons geholpen vandaag’

Schouten was één van de vier verdedigers waarover NAC de beschikking had. Vanwege interlandverplichtingen ontbraken Moïse Adiléhou, Dion Malone en Michaël Maria. ,,Ik was begin van de week ook nog een twijfelgeval”, onthult Schouten. ,,Ik had wat last en heb pas vrijdag de training hervat. Het ging gelukkig. We hadden er maar vier, dus ik wist dat het krap was. Toen viel Ramon Hendriks ook nog uit...”