NAC-back Rutten voelt zich goed en is klaar voor hele wedstrijd: ‘Prettig om in een team te komen dat draait’

,,Soms moet ik met meel in de mond praten, want ik wil niet dat alles morgen in de krant staat.” We gaan het in deze column niet hebben over de niet te traceren klompen goud aan afkoopsommen, tekengelden en oprotpremie’s die met grote regelmaat, soms volkomen onterecht, zijn uitgekeerd. Evenmin gaan we dieper in op de opmerking van NAC’s algemeen directeur Mattijs Manders die een achttiende plaats afdoet als ‘scorebordjournalistiek’. Achttiende! Na een kwart seizoen! Dat lijkt me wel degelijk een ijkpunt.

16 oktober