NAC-back Rutten na remise: ‘Je mag blij zijn dat je zo'n keeper hebt die nog een punt redt’

video,,Een wereld van verschil met vorige week”, zo omschrijft NAC-back Moreno Rutten spel van NAC tegen Almere City (1-1). ,,Tegen FC Den Bosch speelden we bij wijze van spreken de pannen van het dak, nu was het tegenovergestelde het geval.”

De verdediger noemt het gelijkspel terecht. ,,Ik vond ons niet goed. Na die tegengoal zetten we het om en krijgen we meer druk naar voren en maken we gelijk. Daar is alles mee gezegd”, is zijn realistische reactie. ,,Ik vond dat Almere het goed deed, met het vrijkomen van hun nummer tien (Lance Duijvestijn). Daar hadden wij eigenlijk geen antwoord op.”

Lof voor Olij

Pas na de tegengoal zocht een opportunistisch NAC vol de aanval. Na de gelijkmaker ontsnapte de ploeg aan een nieuwe dreun. ,,Dat is het risico dat je loopt. Je gaat open huis spelen om die aansluiting te vinden en eventueel nog de winnende te maken. Maar je mag blij zijn dat je zo'n keeper hebt die nog een punt redt”, geeft hij Nick Olij de complimenten voor een paar fraaie reddingen in het slot.

Halverwege de competitie, na 19 wedstrijden, maakt Rutten de balans op. ,,Ik moet zeggen dat we een kleine stijgende lijn in aan het zetten waren, nu stagneert het een beetje. Als we de laatste competitiewedstrijd tegen ADO winnen, gaan we nog oké de winterstop in. Maar niet zoals we het voor het seizoen hadden bedacht. Duidelijk dat we de winterstop beter uit moeten komen.”

Sneller ingrijpen

De negende plek is het rapportcijfer. ,,Uiteindelijk is het doel om play-offs te halen, welke plek maakt dan niet zoveel uit. Maar we moeten werken aan vastigheden. Constanter zijn. Het was een wereld van verschil met vorige week. Dat moet er gewoon uit. Bepaalde basisprincipes, als de tegenstander net wat anders doet, dan moet je daar sneller een antwoord op hebben. Niet pas in de rust. Daarin moeten we naar onszelf kijken. Spelers op het veld, maar ook langs de zijkant: de staf.”

Bekijk hier het interview: