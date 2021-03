NAC-back Rutten lacht om zijn knullige schwalbe en kijkt uit naar hereniging met Seuntjens

,,Je komt met 0-2 voor en er is weinig aan de hand. Alleen net na rust valt gelijk de 1-2. Ik had 'm zelf niet gezien, ik was nog binnen. Mijn 4G-verbinding liet me even in de steek. Ik zette mijn telefoon aan en zag de 2-2 binnen vallen. Klote om zo uit de kleedkamer te komen. Toch hebben we weer veerkracht getoond, net als bij FC Dordrecht uit (ook toen werd het na 0-2 weer 2-2 en uiteindelijk 2-3, red.) trokken we 'm nog over de streep”, aldus Rutten over de spannende tweede helft tegen de Alkmaarse beloften.