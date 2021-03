NAC-back Rutten kijkt uit naar weerzien met Seuntjens: ‘Hij gaat zeker jagen op een doelpunt’

video,,Zenuwachtig ben ik niet, ik heb vooral zin in dit potje. Na deze wedstrijd weet je hoe je ervoor staat”, aldus NAC-verdediger Moreno Rutten over de topper tegen De Graafschap. De Bosschenaar kijkt ook uit naar het weerzien met Ralf Seuntjens, de spits die volgend seizoen voor NAC speelt.

Voor Rutten is het de eerste ontmoeting met De Graafschap dit seizoen. ,,De vorige wedstrijd (1-0 voor De Graafschap, red.) was ik er niet bij vanwege een blessure.” Het is voor hem een weerzien met goede vriend Ralf Seuntjens, de spits die na dit seizoen naar NAC komt en in aanloop naar de topper niet met de media mocht praten. ,,Leuk om Ralf, maar ook Opoku en Leemans weer te zien. Drie oud-teamgenoten, daar kijk ik wel naar uit.”

Rutten beweert Seuntjens niet gesproken te hebben in aanloop naar de topper. Hij kent de statistieken en weet dat de toekomstige NAC-spits al negen wedstrijden op rij niet heeft gescoord. ,,Dat mag hij nog een weekje uitstellen ook”, waarschuwt Rutten. ,,Hopelijk staat hij er zelf ook zo in. Maar ik ken Ralf. Hij is een winnaar. Voor wie hij volgend seizoen ook speelt, nu wil hij gewoon winnen. Hij gaat tegen ons zeker jagen op een doelpunt. Aan ons om hem daar van af te houden.”

Rechtsback Rutten verhuist voor de topper weer naar de linkerflank. Er zijn immers nog vier verdedigers over voor het treffen. ,,Precies genoeg, zou je zeggen”, reageert Rutten gevat. De achterste linie laat zich zo uittekenen: Robin Schouten rechts, een centrum met Ramon Hendriks en Colin Rösler en manusje-van-alles Rutten op links. ,,We missen Malone, Maria en Moïse (Adiléhou, red.)”, somt Rutten de drie ontbrekende M's op. ,,Aderlating is ook dat Lex Immers uitviel. Hij was goed in vorm en belangrijk voor het team. Hem missen we zeker.”

Volledig scherm Moreno Rutten (2) en Ralf Seuntjens in hun VVV-tijd © foto: Carla Vos