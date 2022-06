NAC-back Maria boekt met Curaçao Nations League-zege, Malone en Suriname beginnen met remise

nac-internationalsMichaël Maria heeft met Curaçao in de Nations League revanche genomen op Honduras. Zaterdag verloor de NAC-back nog met 0-1 van het Midden-Amerikaanse land, in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) werd het 1-2 voor Curaçao. Suriname (met Dion Malone en Jeredy Hilterman) begon het toernooi met een remise.

Het volledig Hollands getinte Curaçao kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van oud-FC Groningen-speler Leandro Bacuna (Cardiff City). In de tweede helft verdubbelde invaller Anthony van den Hurk de score. De speler van het Zweedse Helsingborgs IF was eerder actief voor FC Eindhoven, De Graafschap en MVV. Maria speelde de hele wedstrijd. Zaterdag maakte hij ook de negentig minuten vol toen hij in de thuiswedstrijd op het middenveld speelde. Uit was hij weer achterin te vinden.

Maria kende bij NAC in aanloop naar de play-offs een opvallende wedergeboorde: trainer Edwin de Graaf gebruikte de van origine linksback plots als middenvelder. Maria speelde tegen Honduras zijn 25ste wedstrijd als international voor Curaçao.

Door de zege staat Curaçao in groep C van League A in de CONCACAF Nations League weer op gelijke hoogte met Honduras. Canada, dat met beide landen ook in deze poule zit, kwam nog niet in actie. Op 10 juni is dat land in Vancouver de volger tegenstander van Curaçao, dat verder ook ex-NAC’ers Roly Bonevacia, Elson Hooi en Gervane Kastaneer in de gelederen heeft.

Suriname

Dion Malone begon in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) aan de Nations League en pakte met Suriname een punt tegen Jamaica (1-1). De verdediger van NAC speelde de hele wedstrijd. Jeredy Hilterman mocht nog enkele minuten invallen bij het team van Stanley Menzo, waar Florian Jozefzoon (ex-NAC) in de spits stond. De return staat gepland voor de nacht van dinsdag op woensdag. In groep A van League A in de CONCACAF Nations League treft Suriname verder nog Mexico. De eerste ontmoeting staat gepland op 12 juni.

Of Malone na de interlandbreak nog terugkeert bij NAC, is een vraag. Hetzelfde geldt voor Hilterman. Malone heeft aangegeven geen toekomst meer te zien in Breda, Hilterman heeft zich onmogelijk gemaakt. NAC en de 23-jarige aanvaller zijn samen tot de conclusie gekomen dat het beste voor alle partijen is dat de wegen deze zomer scheiden. Rondom Malone is er nog geen beweging, wel is er inmiddels interesse in de diensten van Hilterman.