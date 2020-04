NAC baalt van KNVB en wil financiële compensatie

Het voorstel om de periodekampioenen NAC en FC Volendam een onderlinge wedstrijd te laten spelen en de winnaar daarvan in een finalewedstrijd tegen nummer 16 Fortuna Sittard te laten strijden om een plek in de eredivisie, werd door de voetbalbond vrijdagmiddag tijdens de digitale vergadering direct van tafel geveegd. Evenmin werd gehoor gegeven aan een financiële genoegdoening voor het niet spelen van de play-offs. ,,We wilden in conclaaf om te komen tot een eerlijke kans op promotie en de waarde van de periodetitel te verzilveren. Dat was helaas niet mogelijk.”

Eisenga vindt het te vroeg om nu al te zeggen welke stappen NAC zal ondernemen. ,,We onderzoeken wel alvast wat de financiële gevolgen zijn. In een tweede jaar eerste divisie ontvangen we minder tv-geld, omdat de zachte landing na degradatie uit de eredivisie alleen in het eerste seizoen geldt. Dat scheelt ons al gauw twee ton.”

Zes miljoen

In de eredivisie houdt de club er een behoorlijk andere financiële huishouding op na. Hogere televisiegelden, hogere sponsoropbrengsten en meer verkochte seizoenkaarten. ,,Dat verschil aan inkomsten kan voor NAC alles bij elkaar zo’n zes miljoen euro zijn”, rekent Eisenga voor.

De Bredase club voelt zich tekort gedaan door de KNVB. Eisenga: ,,Omdat de bond wel plekken aanwijst voor Europees voetbal op basis van de ranglijst. Als reden wordt aangevoerd dat de Europese tickets moeten worden afgestemd met de UEFA. Voor degradatie en promotie kan de KNVB dat zelf beslissen.”