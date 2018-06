NAC als mogelijke bestemming genoemd voor Australisch wonderkind

Zoals bekend heeft NAC zich wel gemengd in de strijd om Vito van Crooij (VVV), is de Servische middenvelder Luka Ilic (Manchester City) in Breda gesignaleerd, lijkt de bekendmaking van de komst van de Engelse linksback Greg Leigh een kwestie van tijd en staat Paolo Fernandes (Manchester City) open voor een tweede termijn bij NAC.

Arzani

Australische media berichtten dit weekend over de mogelijkheid dat Daniel Arzani voor een eerste tussenstop in Europa naar Breda wordt gestuurd. De 19-jarige vleugelaanvaller heeft het predicaat wonderkind opgespeld gekregen en staat op het punt om ingelijfd te worden door Manchester City dat evenals Arzani’s huidige club Melbourne City deel uitmaakt van de City Football Group. NAC wordt als partner van Manchester City door de Australische pers als logische optie genoemd om de speler aan uit te lenen.

Ook AZ en PEC Zwolle, met oud-Melbourne City-trainer John van ’t Schip aan het roer, en het PSV van Mark van Bommel, dit WK assistent van Bert van Marwijk bij de Aussies, hebben Arzani (4 interlands) op de korrel. De tiener is momenteel actief op het WK in Rusland waar hij in de groepsduels tegen Frankrijk en Denemarken twee keer mocht invallen.

Volledig scherm Daniel Arzani probeert zich te ontdoen van de Deense Ajacied Lasse Schöne. © Pro Shots

City-huurlingen

Van het zestal dat vorig seizoen door Manchester City bij NAC werd gestald, heeft voorlopig alleen Jose Angeliño (PSV) een nieuwe werkgever gevonden. Paolo Fernandes is op zijn beurt de enige terugkeert. Verwacht wordt verder dat Thierry Ambrose door City verkocht wordt aan Girondins de Bordeaux, terwijl het management van Pablo Marí inzet op een transfer. Het Fenerbahce van Phillip Cocu zou de verdediger willen inlijven. Voor de gewezen aanvoerder zou tevens belangstelling bestaan uit Spanje en Engeland.

Rondom de blessuregevoelige Thomas Agyepong is er weinig beweging, hoewel een nieuwe verhuurperiode door City niet waarschijnlijk is. De Ghanees is de afgelopen drie jaar al uitgeleend. Manu García tenslotte zoekt een club waar hij wekelijks uitzicht heeft op speelminuten. Waar dat is, maakt hem niet zoveel uit. Dat kan in Engeland, Spanje en zelfs Nederland zijn.

Publiekslieveling Sadiq Umar wil het liefst bij AS Roma voor zijn kans gaan, hoewel Glasgow Rangers de afgelopen dagen heeft laten blijken dolgraag de Nigeriaanse spits aan zijn selectie te willen toevoegen.

Nieuw

Pele van Anholt (zonder club)

Grad Damen (Helmond Sport, was vorig seizoen verhuurd)

Weg