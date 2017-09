NAC - ADO Den Haag: Vijf dingen die je moet weten

Zaterdagavond staat een nieuw 'Avondje NAC' op het programma. In het Rat Verlegh Stadion zullen de manschappen van trainer Stijn Vreven ADO Den Haag ontvangen. Vijf dingen over het komende 'Avondje NAC':

NAC-reünie in Den Haag

ADO Den Haag zal zaterdag in het Rat Verlegh Stadion voor de dag komen met een selectie vol Bredase tinten. Gek is dat niet, gezien het feit dat Jeffrey van As als technisch directeur in Den Haag werkzaam is. De voormalig speler van zowel NAC als ADO heeft ook een verleden als technisch directeur in Breda en liet zijn oog op een aantal oud-spelers van de Parel van het Zuiden vallen. Gekscherend heeft men het in volksmond al over de 'klapper van van As'.

Volledig scherm Erik Falkenburg juicht uitbundig in het shirt van NAC Breda. © PRO SHOTS Onder contract bij de Residentieclub staan spelers als Erik Falkenburg, Donny Gorter, Elson Hooi, Tim Coremans en Abdenasser El Khayati. Allemaal speelden ze in het verleden in Breda. Gorter was het laatst actief in geel-zwart, in seizoen 2015-2016. Falkenburg doet het meest stof opwaaien bij de supporters, vanwege zijn overstap naar aartsrivaal Willem II na de degradatie uit de eredivisie (2015).

Concurrentie

NAC en ADO Den Haag zijn allebei ambitieus. Waar technisch directeur Hans Smulders streeft naar veertig punten, ziet collega Jeffrey van As zijn club graag tussen plaats negen en twaalf eindigen. Daarmee zet zowel Smulders als Van As hoog in.

Volledig scherm Ragnar Ache van Sparta kan scoren tegen NAC. Het is een van de dertien tegendoelpunten die de defensie tot nu toe geïncasseerd heeft. © Pro Shots Zowel de Bredanaars als de Hagenezen kenden een zware start. NAC kruiste via een loodzwaar programma de degens met vier ploegen uit de huidige top 5. ADO trof ondertussen drie van die topploegen. Na zes wedstrijden staan beide clubs op zeven punten. De defensie van zowel NAC als ADO moest tot nu toe vier doelpunten meer incasseren dan dat er door de eigen aanvallers gescoord kon worden. NAC en ADO lijken dit seizoen met elkaar te gaan concurreren.

Clean sheet

De wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord (0-2 winst) betekende voor doelman Mark Birighitti zijn eerste clean sheet in dienst van NAC. 'Birraz' onderscheidde zich door een strafschop van Feyenoord-spits Michiel Kramer te keren. Ondertussen hield collega Robert Zwinkels in Den Haag ook voor het eerst zijn doel schoon. In het duel met Sparta pakte ADO de volle buit (1-0).

Hoe maak je jezelf in sneltreinvaart onsterfelijk? Een penalty

én de rebound pakken is een prima begin @MarkBirraz 💪💛🖤 #NACpraat #feyNAC pic.twitter.com/0u2ROKJTE4 — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) 24 september 2017

ADO thuis in Breda

ADO Den Haag zal met vertrouwen naar het Rat Verlegh Stadion afreizen. De manschappen van Fons Groenendijk voelden zich de laatste onderlinge ontmoetingen als een vis in het water in Breda. De meest recente drie confrontaties tijdens een 'Avondje NAC' leverde de Residentieclub namelijk zeven punten op. In 2012 vernederde ADO NAC in eigen huis zelfs (0-3). Tom Beugelsdijk, Tjaronn Chery en Rydell Poepon werkten de bal in het net achter doelman Jelle ten Rouwelaar.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk scoorde in 2012 tegen NAC. © VI IMAGES NAC zal zich vasthouden aan de huidige vorm. De laatste twee wedstrijden in de eredivisie werden gewonnen. Vooral de historische winst in de Kuip moet vertrouwen geven voor de toekomst. Stijn Vreven is gebrand opnieuw te winnen om de waarde van de 'bonuspunten' uit de Kuip te verzilveren.

Giovanni Korte

NAC-aanvaller Giovanni Korte zal gebrand zijn zich te laten zien zaterdagavond. De buitenspeler is opgeleid door ADO Den Haag en kwam vorig jaar over van de club uit de Hofstad. Korte kwam achttien eredivisiewedstrijden uit voor het eerste elftal van ADO, daarin wist hij niet te scoren.

Na zijn doelpunt in de Kuip en mede door de blessure van Thomas Agyepong lijkt Korte zich te kunnen opmaken voor een basisplaats. De Ghanese buitenspeler staat tot medio december buitenspel.