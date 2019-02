NAC-aanwinst Kaikai houdt de moed er in: ‘We moeten mentaal sterk zijn’

videoNAC ging vrijdagavond wederom onderuit. Op eigen veld was AZ een aantal maten te groot voor de Bredanaars. Een van de lichtpunten in de ploeg van Mitchell van der Gaag was basisdebutant Sullay Kaikai. ,,We moeten dit zien als een leermoment.”

De van Crystal Palace overgenomen vleugelaanvaller merkte dat er behoorlijk wat kwaliteitsverschil zat tussen NAC en AZ. ,,Het was een lastige wedstrijd tegen een lastige tegenstander. Het is teleurstellend om te verliezen. Zeker wanneer we thuis spelen. We moeten dit zien als ene leermoment en ervoor zorgen dat we de volgende wedstrijd een beter resultaat halen.”

Langzaam raakt de Engelsman gewend aan de speelwijze van de Bredanaars, al zijn er nog verbeterpunten. Desondanks bleek Kaikai als een van de weinige spelers in staat de Alkmaarders een aantal speldenprikken uit te delen. ,,Iedere dag raak ik meer aan de jongens en de manier van spelen gewend. Het is een kwestie van tijd voor de chemie er ook is. De manier van spelen is niet per se anders, maar er is natuurlijk een verschil. Uiteindelijk gaat het er om dat ik aan het team, de club en de competitie kan wennen.”

Door de nieuwe zeperd blijft NAC ook na speelronde 21 hekkensluiter van de eredivisie. Geen nieuwe situatie voor Kaikai. ,,Ik ben al een paar keer in een soortgelijke situatie terecht gekomen. Het is lastig, zeker voor het team. We moeten mentaal sterk zijn deze periode.”

Biedt de nieuwe teleurstelling wel hoop voor de toekomst? Volgens de aanvaller wel. Hij ziet perspectief. ,,Er zitten veel leermomenten in deze wedstrijd. Er waren momenten die niet goed genoeg waren, maar ook momenten waarop het beter ging. Als we meer als een team kunnen opereren en beslissender zijn op de momenten dat het goed gaat, dan heb ik het gevoel dat we nog genoeg punten kunnen pakken.”

In de slotfase werd de Engelsman door oefenmeester Mitchell van der Gaag naar de kant gehaald. Giovanni Korte verving Kaikai. Dat kon niet op unanieme steun van de achterban rekenen. De aanvaller toont echter begrip voor de keuze van zijn trainer. ,,Ik begreep de wissel. Het was mijn eerste wedstrijd in de basiself en moet nog wat wedstrijdritme krijgen. Hopelijk kan ik de volgende wedstrijd een belangrijke rol spelen.”