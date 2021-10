NAC-aanvoerder Olij vol onbegrip over Nijhuis na afkeuren gelijkmaker: ‘Hij laat verder alles doorgaan, een hele kwalijke beslissing’

Ondanks de teleurstelling zag Olij echter wel een strijdend NAC. En dat geeft de burger moed. ,,Een hele moeilijke periode was het heel matig, maar daaruit zijn we goed gekomen. Met de overwinningen op Excelsior en Jong AZ als voorbeeld. Zonde dat we hier geen punten halen, ondanks dat we het verdienden. Positief is het niet, want je verliest en wij zijn winnaars. Maar we kunnen wel voort borduren op wat we hebben laten zien. We zijn een nieuwe weg ingeslagen en die moeten we vasthouden.”