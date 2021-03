NAC-aanvoerder Malone mist De Graafschap vanwege oproep Suriname

Suriname is ingedeeld in poule B met groepshoofd Canada en verder Bermuda, Aruba en de Kaaimaneilanden. Alleen de winnaar plaatst zich voor de tweede ronde. In die tussenronde kan een ticket worden bemachtigd voor de finaleronde waarin de grootmachten VS, Mexico en Costa Rica instromen.

Ontheffing van de quarantaineplicht

,,Het is niet ideaal, we moeten blij zijn dat we niet direct de sterkste tegenstander krijgen. We hebben een uurtje om ons voor te bereiden. Maar ik ken de spelers goed, dus ik denk dat dat moet lukken”, aldus Gorré. ,,Van de Kaaimaneilanden hebben we nog nooit verloren. Wat betreft Aruba, Stanley Menzo is als nieuwe trainer al een tijdje bezig. Zij zullen georganiseerd spelen, maar ik ga ervanuit dat we die wedstrijd ook kunnen winnen.”