NAC-aanvoerder Malone is een realistisch mens: ‘Stel ik zou op de bank komen, zou ik dat ook zeker begrijpen’

Het is vrij simpel, stelt een openhartige Malone (32). Of hij het wil of niet, het online geklaag over zijn tegenvallende spel ontgaat de NAC-aanvoerder niet. ,,Het meeste hoor ik via een teamgenoot of familielid. Het is niet leuk, maar we leven in een harde profwereld. Dit hoort erbij. Als ik mij daardoor gek laat maken, verdien ik de band om mijn arm niet.”