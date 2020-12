NAC-aanvoerder Malone: ‘Als we dit zo blijven doen, gaat promotie niet lukken’

De aanvoerder is de eerste om te onderkennen dat NAC ondermaats presteert en het spel ver beneden peil is. Over zichzelf is Malone evenmin te spreken na de afgang tegen FC Dordrecht (0-1). ,,Zeker vijf verkeerde ballen heb ik gegeven, dat is te veel. Misschien wil ik te snel spelen, terwijl ik beter de rust kan bewaren. Voor andere jongens weet ik niet wat het is."