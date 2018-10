NAC-aanvoerder Koch: we misten strijd en gif, dat gaat nu beter

,,We hebben moeilijke start en ook voorbereiding gehad. VVV (3-0-nederlaag) was een dieptepuntje. Vanaf toen moest het anders. De wedstrijd tegen PSV (0-2-verlies) heeft ons een soort boost gegeven; we wisten dat we het konden en dat we het in ons hadden. We wisten waar de problemen zaten, het werd alleen niet aangepakt”, zei Koch.

,,In de beginperiode misten we als team de strijd en de wil om alles te willen winnen: persoonlijke duels, de tweede ballen, we misten het gif. Daarin waren we zoekende. Op dat moment lukte het niet, vonden we het niet. PSV was een wedstrijd waarin dat juist heel goed ging en waarin we elk duel wonnen en voor elke bal gingen. We hebben tegen elkaar gezegd: dit moet onze standaard zijn.”