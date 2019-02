NAC-aanvoerder Koch: ‘Aan de eerste helft houden we goed gevoel over’

In die eerste helft wist NAC Ajax lang op 0-0 te houden, kreeg het zelf via Kastaneer en Van Anholt enorme kansen, maar de Bredanaars gingen toch met een 1-0 achterstand rusten. ,,De beginfase was niet goed, maar daarna speelden we best aardig", aldus Koch. ,,We kregen zelf grote kansen en braken een paar keer uit. Dan kom je op een lullige manier op 1-0 (strafschop Ziyech, red.), maar we kunnen toch een goed gevoel overhouden aan de eerste helft.”

Na rust was het snel over met het verzet van NAC. ,,Zij maken snel twee, drie doelpunten en lopen dan uit naar een simpele zege.” Het verlies was ingecalculeerd, dat geeft ook Koch uiteraard direct toe. ,,Voor ons was het belangrijkste dat we ondanks een eventuele nederlaag gewoon het maximale zouden geven. Er is toch altijd een mogelijkheid. Nu moeten we samen verder en ondanks de nederlaag de positieve puntjes benadrukken. We moeten zorgen dat we die goede fase van vandaag volgende week tegen FC Groningen langer volhouden.”