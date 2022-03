NAC-aanvoerder begripvol: ‘Supporters willen hun ei kwijt en het gevoel hebben dat ze gehoord worden’

Wisselvalligheid is een een van de kenmerken van een jonge ploeg. Zo ook bij NAC. ,,We waren totaal niet scherp”, zegt Nick Olij treffend. De Helmondse kastijding kwam als donderslag bij heldere hemel na de prima vertoningen tegen De Graafschap (2-0) en Telstar (1-4) met exact dezelfde spelers. ,,Zwak. Niet honderd procent gefocust. Misschien was er wat onderschatting, omdat we zes keer gewonnen hadden. Maar Helmond uit, met alle respect voor Helmond uiteraard, maar dan is 4-0 een blamage. De nummer twintig van de competitie...”