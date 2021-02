NAC-aanvaller Maatsen: ‘In Noorwegen heb ik koude dagen gehad, maar dit is toch wat anders’

videoJe zou zeggen dat iemand die in Noorwegen gespeeld heeft niet meer opkijkt van de winterse omstandigheden momenteel in Nederland. ,,Ik heb wel koude dagen gehad daar, maar dit hier is toch wat anders”, verzekert NAC-aanvaller Darren Maatsen.

Is het überhaupt wel verstandig of verantwoord om te spelen bij temperaturen diep onder het vriespunt? ,,Dat weet ik niet, dat zullen we morgen ondervinden. Ik snap dat je er je vraagtekens bij zet, dat zullen sommigen bij ons ook doen. Maar de mensen die over de keuring gaan zijn deskundig”, laat Maatsen het antwoord in het midden. Dus: ,,Goed inpakken. Iedereen die de deur uitgaat bereidt zich voor op de kou, wij als spelers ook.” NAC - FC Eindhoven is vrijdag vanwege de kou vervroegd naar 16.30 uur.

De nieuweling komt naar eigen zeggen op een goed moment binnen. ,,De sfeer zit er goed in na de 4-0 tegen Almere. We kunnen weer een klein beetje naar boven kijken, we liggen op koers voor de play-offs.” Voor zijn transfer kon hij informatie inwinnen bij vriend Mario Bilate en assistent-trainer Edwin de Graaf, die hij kent uit hun tijd bij Excelsior.

Maatsen zal aan de bak moeten, met de vele vleugelspelers bij NAC. De aanvaller weet dat de concurrentiestrijd moordend is, maar loopt daar niet voor weg. ,,Overal heb je concurrentie”, zegt de man die zich op de posities van links- en rechtsbuiten richt. ,,Je moet elke dag zorgen dat je de beste bent. Of je nou één, twee of drie concurrenten hebt. Ik ben in ieder geval blij dat ik weer kan voetballen, alleen maar hardlopen is niks. Dus daar geniet ik van. Dat staat voorop.”

Volledig scherm Darren Maatsen © BN DeStem