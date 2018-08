NAC-aanvaller Kastaneer opgeroepen voor Jong Oranje

Manschot leidt NAC - Excelsior, Makkelie is de VAR

21 augustus NAC krijgt voor de tweede keer in drie weken te maken met Danny Makkelie. De scheidsrechter die tijdens het WK in Rusland naam maakte als Video Assistant Referee (VAR) is zaterdag (20.45 uur) de VAR bij de wedstrijd NAC - Excelsior.