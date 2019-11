NAC-aanvaller Dogan: ‘Ligt het aan de opstelling of aan iets anders? We moeten gewoon gas geven en dat lukte niet’

Huseyin Dogan was de centrumspits in een 4-3-3-systeem met de worstelende Sydney van Hooijdonk op links en de onzichtbare Luka Ilic op rechts. ,,Dat was om meer beweeglijkheid te creëren tussen mij en Sydney, de voorgaande wedstrijden stonden we naast elkaar.”

De Haagse aanvaller had het moeilijk in de eerste helft. ,,Ik had aan de bal en in de duels sterker moeten zijn. Onwennig, onwennig? We kunnen altijd naar dingen zoeken. Ligt het aan de opstelling of aan iets anders? We moeten gewoon gas geven en dat lukte niet. Dan maakt het niet uit welke speler waar staat.”

Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken zijn De Graafschap en Cambuur, beide clubs hebben zes punten meer dan NAC, uit het zicht geraakt. ,,In andere wedstrijden hebben we het wel laten zien. Het moet sowieso beter, want twee punten in de laatste vijf wedstrijden is voor NAC niet goed genoeg. Het heeft geen nut om naar andere ploegen te kijken. Helemaal niet in deze fase. Vandaag was het te weinig.”