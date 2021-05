NAC-aanvaller De Rooij gedijt op kunstgras: ‘Speelde één wedstrijd per jaar op echt gras’

Vertrouwen bij scorende De Rooij: ‘Als we hetzelfde brengen als het eerste uur, moeten wij iedereen oprollen in de play-offs’

13 mei Ondanks de 3-2-nederlaag heeft NAC woensdagavond in Leeuwarden aangetoond wel degelijk vooruit te kunnen voetballen. ,,Dat mocht ook wel een keertje”, zegt Kaj de Rooij. ,,Misschien dat het nu in de belangrijkste fase eruit komt. Dan hoor je niemand meer over de rest van het seizoen.”