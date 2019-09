NAC-aanvaller Boussaid laat zijn voeten spreken: ‘Ik heb antwoord gegeven’

En of hij dat deed. Hij was het die Sydney van Hooijdonk drie minuten voor tijd met een voorzet op maat bediende. De eerste assist van de van FC Utrecht gehuurde vleugelaanvaller was zijn gewicht in goud waard. ,,Ik zag een paar mensen in de box én ik zag Sydney en hij is toch degene die de meeste kans heeft om te scoren”, zegt Boussaid. ,,Sydney is de laatste tijd goed bezig. Ik moest de bal daarom gewoon aan hem geven, hij maakte ‘m goed af. Geweldig.”

Alle kanten op

In een ultra offensieve ploeg was Boussaid een van de spelers die jacht maakte op de beslissende treffer in een duel die in het laatste kwartier werkelijk alle kanten op kon gaan. ,,Thuis moeten wij juist heel aanvallend spelen, dan gebeuren er dingen zoals tegen Excelsior. Het was of wij of zij, een gelijkspel zou het in niet worden. Wij namen risico’s en kregen veel kansen. De overwinning was verdiend.”