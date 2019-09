NAC-aanvaller Boussaid baalt van gemiste kansen: ‘Het werd moeilijker en moeilijker’

De vleugelspeler, dit seizoen gehuurd van FC Utrecht, begon op links met wat aardige acties. Hij vond dat NAC het toen had moeten beslissen. ,,Eerste helft waren we goed, zeker als team. De eerste twintig, dertig minuten spelen we prima. Als we de kansen afmaken, wordt het een andere wedstrijd. Als we dat hadden gedaan, dan ging het 4-0, 5-0 zijn”, oordeelde de Belg. ,,Na die rode kaart gaan ze met zes, zeven spelers in de box spelen en wordt het moeilijker en moeilijker.”