NAC-aanhang verdrinkt verdriet na uiteenspatten bekerdroom

Video El Allouchi: ‘We hebben het al twee keer laten zien, waarom in de Kuip niet weer?’

4 maart In aanloop naar de halve finale van NAC tegen Feyenoord heeft ervaringsdeskundige Mounir El Allouchi al een paar keer moeten vertellen hoe het is om te winnen in De Kuip. ,,Sommige jongens hebben daar nog nooit gespeeld. Ze vroegen me hoe het was om daar te winnen. Nou, dat was onbeschrijfelijk.”