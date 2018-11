Naar zege snakkend NAC ontvangt Heracles in uitverkocht stadion

Het is eerder regel dan uitzondering dat het Rat Verlegh Stadion volledig uitverkocht wordt. Ook afgelopen seizoen trokken de fans massaal naar de stadionstraat. Er werd zelfs een bezoekersrecord verbroken. Dat terwijl in de rest van het voetballand de wedstrijdtickets nauwelijks aan de man gebracht kunnen worden. In de Nederlandse stadions duiken steeds meer lege stoeltjes op. Zo niet in Breda, waar men ook in sportief bittere tijden een vol huis kan blijven verwachten.