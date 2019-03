Naar zege snakkend NAC houdt tegen FC Utrecht vast aan vijf verdedigers

Dat zei Mitchell van der Gaag vrijdagmiddag in aanloop naar de ontmoeting NAC – Utrecht zaterdag (19.45 uur) in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. ,,Verschueren heeft een terugslag gekregen na Vitesse. We gaan er vanuit dat hij tegen VVV-Venlo (31 maart) weer beschikbaar is. Kaikai en Ilic hebben volledig meegetraind deze week, zonder reactie. Ze hebben echter nog niet gespeeld bij de beloften. Utrecht komt voor hen net iets te vroeg. Andere spelers (Anouar Kali en Paolo Fernandes) hebben wel minuten gemaakt. Wedstrijdfit heeft ook met vertrouwen te maken. Als je wint en je speelt lekker, is het net even makkelijker.”

Rode lantaarn NAC scoorde in de acht wedstrijden na de winterstop slechts twee keer en staat met 17 punten uit 25 duels vijf punten achter De Graafschap. Het meedoen van Fernandes, Ilic en Kaikai is geen overbodige luxe in de beslissende fase van de competitie. ,,We hebben een aantal creatieve spelers die uit het niets iets kunnen creëren en forceren. Helaas zijn ze er heel lang uit geweest. Daar loop je natuurlijk ook een risico mee; wat doe je wel en wat doe je niet? Voorin hebben we veel opties, dus dat is het probleem niet.” Hij refereert daarbij aan Mitchell te Vrede, Mikhail Rosheuvel, Giovanni Korte, Gervane Kastaneer, Robert Mühren en in mindere mate Fernandes die moet aansterken. Skender Loshi, topscorer van Jong NAC, behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Vijf verdedigers

De NAC-trainer is voorlopig niet van plan af te wijken van het concept met vijf verdedigers en met vier man achterop op jacht te gaan naar de zege. Ook niet in de thuiswedstrijd met FC Utrecht. ,,Die vraag wordt veel gesteld, hij is ook legitiem. Alles valt of staat met resultaat. We hebben ergens voor gekozen, dat moest. Na de Graafschap (1 februari, 3-0-nederlaag) hebben we met z’n allen nog een keer gezeten: ‘Wat gaan we doen?’ We wilden duidelijkheid creëren naar de spelersgroep en zorgen voor vastigheden. Eerst FC Utrecht, daarna zijn we een weekend vrij en van daaruit kunnen we verder kijken hoe en wat. Per week bekijken, daar geloof ik niet in.”

Mogelijke opstelling

Van Leer; Van Anholt, Koch, Dervite, Klomp / Palmer-Brown, Gersbach; Lundqvist, Nijholt, El Allouchi; Korte / Rosheuvel en Te Vrede.