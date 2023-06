Na vijftien seizoenen in het eerste neemt Suijkerbuijk afscheid van Hoeven: ‘Maar niet met degradatie’

,,Ik had eigenlijk vijf jaar geleden al moeten stoppen.” Fysiek is hij op, zijn enkels zijn versleten, maar op karakter is Patrick Suijkerbuijk (32) al die jaren doorgegaan. Maar na vijftien seizoenen stopt hij dan toch echt bij Hoeven. In de nacompetitie hoopt hij met handhaving af te sluiten.