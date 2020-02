Na vijf maanden heeft NAC aanvoerder Monsalve terug

,,Het was een zware tijd, ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren. We dachten aanvankelijk in weken en niet in maanden", zegt Monsalve. ,,Fijn dat ik weer deel uitmaak van het team, omdat ik in de moeilijke periode waarin wij nu zitten, mijn steentje wil bijdragen om de weg omhoog weer in te slaan. Ik hoop dat ik vanaf nu een belangrijke rol kan gaan spelen bij NAC.”