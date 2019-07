Na twee jaar NAC verhuurt Manchester City Paolo Fernandes aan Perugia

In twee jaar NAC is Fernandes nooit tot volle wasdom gekomen door aanhoudend blessureleed, trainers die het niet in hem zagen zitten, maar bovenal omdat hij niet in staat bleek om de stap van jeugdspeler naar volwassen profvoetballer te zetten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Thierry Ambrose, Manu García of José Angeliño die de eredivisie aangrepen als podium om hun naam te vestigen.