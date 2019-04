Na twee jaar eredivisie is het over en sluiten voor NAC

Alles wat FC Emmen is, is NAC niet. Teamgeest, opofferingsgezind, saamhorig en een klasbak in de gelederen als de in slow-motion voetballende Anco Jansen die niet misstaat in de subtop. NAC is een samenraapsel van elf nederzettingen die allen hun eigen beleid maken en hun eigen agenda erop nahouden.