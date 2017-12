Mulder tegen Vreven: 'Rot op jij, je bent weer geschorst'

Stijn Vreven kan amper geloven wat hij hoort. ,,Ik heb helemaal niet gescholden of grof taal gebruikt. Menen jullie echt dat dit agressief gedrag is?” De trainer van NAC is oprecht verbaasd als hem de tenlastelegging wordt voorgelezen. ,,Ik ben absoluut niet agressief, op de beelden is juist te zien dat ik heel rustig naar de kant loop. Dat ik boos word, is logisch. Ik ben coach van het jongste team in de eredivisie en vind dat wij tegen Twente benadeeld zijn.”

Even daarvoor zegt Vreven tijdens het hoger beroep bij de tuchtcommissie op het bondsbureau van de KNVB in Zeist: ,,Ik kom op voor mijn team en voor de club, omdat ik oprecht vind dat ons onrecht is aangedaan.” Vreven wordt bijgestaan door technisch directeur Hans Smulders en Gianluca Nijholt. De middenvelder is als getuige meegekomen. Met de afwezige jurist en commissaris Joost van Mierlo is vooraf alles doorgesproken.

Quote Ik kom op voor mijn team en voor de club, omdat ik oprecht vind dat ons onrecht is aangedaan. Stijn Vreven

Siemen Mulder, scheidsrechter van dienst dinsdag bij NAC – FC Twente (1-2), zijn twee assistenten en de openbaar aanklager zijn een andere mening toegedaan. ,,Met zijn hoofd vlak bij het hoofd van de scheidsrechter verhaal halen, is wat mij betreft een trainer onwaardig en een slecht voorbeeld voor de eigen spelers. Dat hoort niet thuis in het voetbal”, zegt de openbaar aanklager in de half uur durende hoorzitting. Kort samengevat vinden zij dat Vreven op intimiderende wijze op tien centimeter afstand van de scheidsrechter verhaal gaat halen, begeleid door wilde armgebaren en schreeuwt met stemverheffing.

Tien centimeter afstand

Volledig scherm Stijn Vreven langs de lijn. © ANP Pro Shots Scheidsrechter Mulder is donderdag afwezig bij de hoorzitting, terwijl hij dinsdag direct na de wedstrijd ook al geen interviews wilde geven aan de zendgemachtigde televisiezenders FOX en NOS. Wel wordt zijn verklaring voorgelezen door de driekoppige tuchtcommissie: ,,De trainer van NAC stopte vlak voor me en was zeer vijandig. Er volgde een hevig protest over alles wat niet goed was. Dit deelde hij al roepend, schreeuwend en met wijde armgebaren op maximaal tien centimeter afstand van mij. Daarom heb ik geroepen: ‘Rot op jij’. Niet de meest nette opmerking, maar wel een opmerking die voortkwam uit een intimiderende situatie. Het was een hevig en luid protest dicht bij mijn gezicht. Vervolgens heb ik aangegeven dat hij weggezonden was. Omdat Vreven weer in protest ging, heb ik gezegd: ‘Trainer, je bent weer geschorst. Ga maar door, want ik schrijf alles op.’ Ik voelde mij door zijn optreden beledigd. Op ontoelaatbare wijze liet hij duidelijk in woord en gebaar zien dat hij het totaal niet met ons eens was.”

Quote Ik voelde mij door zijn optreden beledigd. Op ontoelaatbare wijze liet hij duidelijk in woord en gebaar zien dat hij het totaal niet met ons eens was. Scheidsrechter Siemen Mulder

Als de verklaring van de afwezige scheidsrechter is voorgelezen, wordt Vreven de vraag gesteld of hij snapt dat Mulder zich beledigd voelt. ,,Nee, totaal niet”, zegt Vreven die zich wendt tot de openbaar aanklager: ,,Ik vind het heel jammer dat er geen geluid is bij de beelden, want ik heb geen enkel scheldwoord gebruikt.”

Gewaarschuwd man

De openbaar aanklager is tijdens de hoorzitting bijzonder fel in haar bewoordingen. Het gedrag van Vreven vindt zij ‘een trainer onwaardig en daarmee een slecht voorbeeld voor zijn spelers’. ,,Daarnaast is de heer Vreven een gewaarschuwd man. Eind november is hij weggestuurd bij de wedstrijd tegen Heracles, omdat hij de scheidsrechter in woord en gebaar onheus heeft bejegend. Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat hij koud terug van een schorsing zich op deze manier gedraagt. Wat mij betreft is er sprake van recidive en dat werkt strafverhogend.”

Quote Onbegrijpelijk dat hij koud terug van een schorsing zich op deze manier gedraagt. Wat mij betreft is er sprake van recidive en dat werkt strafverhogend. Openbaar aanklager

Dat is de reden dat Vreven een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden heeft gekregen waarvan een voorwaardelijk, wat neerkomt op twee duels schorsing. ,,Ik verwijt de heer Vreven geen slaan of schelden. Wel is zijn gedrag na de wedstrijd te kwalificeren als ‘agressief gedrag’ en niet als gepassioneerd. Schreeuwen met stemverheffing, wilde armgebaren en dicht bij de scheidsrechter staan, vind ik agressief gedrag. Misschien dat de heer Vreven een andere interpretatie heeft, maar dit is zoals ik het als aanklager zie. De heer Vreven zegt: ‘Als ik de beelden zie, zie ik een heel ander verhaal.’ Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen ander verhaal zie. Ik zie in de beelden wel degelijk het verhaal weerspiegeld zoals opgetekend in de verklaringen.”

Agressie of passie?

Een verbouwereerde Nijholt valt zijn trainer bij. ,,Mijn oren klapperen eigenlijk, ik weet niet wat ik hoor. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Voetbal is emotie. Als je na een beladen wedstrijd niet normaal met een scheidsrechter kan praten, dan weet ik niet wat ik ervan moet maken. De trainer is totaal niet agressief, maar gepassioneerd. Het is niet terecht dat de scheidsrechter direct begint met: ‘Rot op, je wordt weer geschorst.’ Dat was het eerste wat Mulder zei. Dat kan niet, vind ik.”

Quote Voetbal is emotie. De trainer is totaal niet agressief, maar gepassioneerd. Gianluca Nijholt