Mühren over zijn rol: 'Kort achter spits Te Vrede of alleen in de punt van de aanval'

De overstap begin 2017 van de eredivisie naar Zulte Waregem in de Belgische competitie is Mühren matig bevallen. ,,De trainer zag mij niet als de spits die hij wilde hebben. In België is het fysieker. Ik ben geen type die met een man in de rug de bal vasthoudt, juist dat heb je veel in België. Ze kleunen er meer in. Ik vermijd de duels en laat me uitzakken om ruimte te creëren", zegt Mühren na zijn eerste training als NAC-speler.