Mühren: Laten we hopen dat we er samen uitkomen

De 1-0 van RKC is volgens de Volendammer tekenend voor de staat van het elftal. ,,Schiet de bal dan maar de tribune in of zo… Na de 2-0 kunnen we het niet meer omdraaien. Als we wisten hoe we dit moeten oplossen, hadden we dat al lang gedaan. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. We hebben een succesje nodig. Het is om moedeloos van te worden." Dat de supporters verhaal halen, vindt Mühren niet meer dan begrijpelijk. ,,Ik snap die mensen. Geloof me, aan de inzet heeft het niet gelegen. We hebben honderd procent gegeven. Laten we hopen dat we er samen uitkomen."