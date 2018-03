Mounir El Allouchi geniet: 'Als het publiek gaat fluiten weet je dat je het goed doet'

Dat laatste sloeg volgens hem vooral op het elftal, dat drie 'belangrijke punten' mee terugnam naar Breda. De middenvelder uit Roosendaal had met de 0-1 een groot aandeel in die buit. Bovendien speelde hij een 'heerlijke' pot. ,,Maar dat we gewonnen hebben, vind ik nog veel mooier", klinkt het uit de grond van zijn hart.

Vorige week was hij er tegen Feyenoord vanwege een stijve hamstring niet bij. ,,Toen was ik misschien nog wel blijer", geeft hij aan. Van dat euvel heeft hij geen last meer. Dat hij zijn plek daarmee terugkreeg, was voor trainer Stijn Vreven een vanzelfsprekend iets. Die vindt dat de Brabanders een onmisbare schakel is in het geheel. ,,Ik heb het gelezen ja. De trainer is niet zo van de complimentjes, dus dit is lekker."