Moreno Rutten is het manusje van alles bij NAC: ‘Maar ik focus me op een plek achterin’

Van origine is hij rechtsback, maar daar speelde Rutten alleen bij afwezigheid van Robin Schouten, tegen de beloften van PSV en Ajax. In de eerste vier wedstrijden stond de Bosschenaar links achterin, maar in de voorbereiding gebruikte Maurice Steijn hem op het middenveld. En laat nou juist dáár een plekje vrijkomen tegen FC Dordrecht (zondagavond, 20.00 uur). Is Rutten de aangewezen persoon om de geschorste Thom Haye te vervangen? ,,Dat moet je aan de trainer vragen, die optie laat ik open. Het zou zomaar kunnen, ik heb daar in de voorbereiding gestaan. Maar ik focus me op een plek achterin, dan kijken we wel wat het wordt.”

Hij is een rechtspoot, maar speelde dus de meeste wedstrijden ‘tegen zijn been in’. ,,Dat kan een ding zijn, maar ik sta er vaker. Ik treed in herhaling als deze vraag komt. Ik sta misschien liever rechts, omdat ik van nature rechtsbenig ben. Ik denk dat daar mijn grootste kracht ligt. Maar op links gaat het ook redelijk, vind ik. Ik ben allang blij dat ik dienst uit kan maken van dit team en mijn steentje bij kan dragen. Hopelijk kan ik tegen FC Dordrecht van waarde zijn.”

Het duel met TOP Oss was om twee redenen teleurstellend te noemen voor zomeraanwinst Rutten. Enerzijds omdat hij na 37 minuten uitviel na een ijsbeentje (,,ik ben redelijk hersteld”, stelt hij gerust), anderzijds omdat zowel het spel als het resultaat (0-0) ondermaats waren. Daar moet aan gewerkt worden, weet hij. ,,Je probeert de dingen die niet goed gaan terug te laten komen in de training om dat te verbeteren. Je weet ook: dat gaat niet in één week goed komen, maar we zijn er mee bezig. We denken er allemaal hetzelfde over en dat is uiteindelijk het belangrijkst. Dan kun je het verbeteren, daar zijn we mee op weg.”

,,Het is tactisch, maar heeft ook te maken met vertrouwen of de flow waarin je zit. Desalniettemin weten we dat we meer kansen moeten creëren. Als je meer kansen krijgt, heb je het vertrouwen dat de goal nog gaat vallen, als je niks creëert gaat die goal nooit vallen. Daar zijn we ons van bewust, daar gaan we proberen om tegen Dordrecht verandering in aan te brengen.”

Want hij weet één ding zeker. ,,De kwaliteit is er. Hopelijk komt dat er tegen FC Dordrecht uit.”

Volledig scherm 29-08-2020: Voetbal: NAC v Jong AZ: Breda Moreno Rutten of Nac Breda © BSR Agency