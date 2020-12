Moreno Rutten: 'Het teamgevoel en de gezelligheid bij NAC zijn weg'

Italië

,,Ik dacht dat ik ijdel was... Maar in Italië (vorig seizoen stond hij onder contract bij Serie B-club Crotone, red.) werd het tegendeel bewezen. Allemaal ijdele mannetjes die na de training voor de spiegel staan met een föhn in de hand. En de kleding, die moet pico bello zijn. De pasta die we kregen op de club, had zoveel olijfolie dat het er vanaf droop. Met heel veel kaas ook. Terwijl mijn diëtist mij had geleerd dat juist niet te eten... Vaak werden twee glazen wijn gedronken bij zo'n bord pasta. Zelfs bij een sportmaaltijd een dag voor de wedstrijd. In Nederland mag je überhaupt geen alcohol bij het eten.”