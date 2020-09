Monsalve wederom geblesseerd, spoeling dun achterin bij NAC

Beninees internatio­nal Adiléhou voor twee jaar naar NAC

10:18 Hij is 24 jaar, voorstopper, zevenvoudig international van Benin, opgegroeid in Frankrijk en via Portugal, Slowakije, Griekenland en Turkije terechtgekomen in Nederland. Moïse Wilfrid Maoussé Adiléhou is de nieuwe centrale verdediger van NAC.