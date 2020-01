‘Molhoek maakt als assistent definitief de stap naar het eerste van NAC’

column Koos Waslander is het nooit gelukt, zelfs niet tijdens zijn NAC-ja­ren, een biertje lekker te gaan vinden

8:00 Ooit, zesendertig jaar geleden, belt mijn goede vriend Eric hem thuis op. Dat kon omdat toentertijd de adressen en telefoonnummers nog gewoon in de presentatiegids van weekblad Voetbal International stonden. Met een snik in zijn stem sméékt hij de immens populaire aanvallende middenvelder om vooral bij NAC te blijven. Met een prachtige rollende ‘r’ praat de sympathieke Koos Waslander honderduit over zijn mooie tijd bij NAC, de financiële malaise aldaar en over zijn toekomst.