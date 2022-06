Molenaar wil vooruit met NAC: ‘Maar we moeten afwachten wat er mogelijk is binnen het budget’

Robert Molenaar heeft maandag in de regen zijn eerste training als eindverwantwoordelijke bij NAC afgewerkt. Na een sessie van ruim anderhalf uur sprak hij onder meer over zijn promotie van beloftentrainer naar hoofdtrainer en de rol van de overname op zijn werk.

Een vakantie heeft hij niet gehad, dat paste niet met zijn plotselinge promotie, maar dat heeft hij er graag voor over. ,,Ik ben blij dat ik hier sta”, klonk het tevreden na zijn eerste trainingssessie. ,,Ik vond het belangrijk om weer op het veld te staan, dat kon gelukkig bij NAC. ‘Gelukkig’, want ik had er natuurlijk geen rekening mee gehouden dat het gelijk zo zou gaan lopen. Aan de andere kant had ik het misschien wel een beetje gehoopt. Het is nu zover. Hier liggen mijn ambities. In die zin past het”, zei hij over het hoofdtrainersschap.

The Terminator - die bijnaam kreeg hij als robuuste verdediger bij Leeds United - is blij om aan de slag te kunnen ,,Dan gaat de boel echt aan de gang. Voor dat je begint, ben je in je hoofd allerlei dingen aan het afvinken. Dat kost net zoveel energie, maar er gebeurt niks. Nu dat we daadwerkelijk aan de gang gaan, zie je dingen die tot de verbeelding spreken.”

Met een niet al te grote groep stond hij anderhalf uur op het veld op Bredanello. Een selectie die nog niet compleet is. Dat heeft onder meer te maken met de overname van de club, die nog niet helemaal afgerond is. ,,Een behoorlijke”, antwoordde Molenaar op de vraag wat het verkoopproces voor rol speelt in zijn werk. ,,Dat heeft directe uitwerking op beslissingen op technisch gebied, zoals het aantrekken van spelers. Het heeft zijn weerslag op wat er allemaal mogelijk is en hoe snel.”

,,Op het moment dat de eigenaren zeggen dat de club verkocht gaat worden, ontstaat er meteen een andere dynamiek. Er gaan krachten spelen die niet thuishoren in een prestatiecultuur, dus loop je achter de feiten aan. Maar we zijn nu wel op het punt dat we weer vooruit kunnen fietsen, in plaats van achteruit. Maar nog niet in volle vaart”, waarschuwde de trainer.

Hij moet nog even geduld hebben als het om versterkingen gaat. ,,Er zijn een aantal posities die nog niet dik genoeg bezet zijn. Ook dit jaar hebben we er weer jongens van de Onder 21 bijgehaald om de aantallen op orde te krijgen. Een mooi podium voor die jongens, maar het zou een utopie zijn om te denken dat we het alleen met O21-spelers kunnen doen en toch heel ambitieus zijn in de doelstelling. Tegelijkertijd moeten we gewoon afwachten wat er mogelijk is binnen het huidige budget. Dat gaan we vanzelf zien.”

