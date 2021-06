Molenaar volgt Penders op bij NAC onder 21

De 52-jarige Molenaar tekent een contract voor een jaar en is een oude bekende van Eric Hellemons, al jaren de hoofd jeugdopleiding van NAC. De twee voormalige verdedigers speelden in het verleden (2003-2005) twee jaar samen bij RBC. Destijds was de Roosendaalse club actief in het profvoetbal. Nadien was Molenaar twee jaar jeugdtrainer van RBC voordat hij via AZ (onder 19), NEC (assistent), de amateurs van Halsteren (trainer) en Excelsior (individuele trainer) in 2015 als hoofdtrainer aan de slag ging bij FC Volendam.

FC Volendam, Roda JC en Almere City

In het vissersdorp werd Molenaar in zijn tweede seizoen twee wedstrijden voor het einde van de competitie op straat gezet. Roda JC bood hem in de zomer van 2017 een tweede kans. En ook in Kerkrade kreeg hij in zijn tweede jaar zijn congé. Niet in april ditmaal, maar in maart toen er nog negen competitieduels resteerden. Zijn laatste klus dateert van bijna twee jaar geleden toen Almere City hem na vijf maanden ontsloeg. Sindsdien was Molenaar zonder club.