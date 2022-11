Molenaar over klappen opvangen in karig NAC-seizoen, fundament leggen voor gele storm en bier drinken in Leeds

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trainer Robert Molenaar legt in de boardroom van het Rat Verlegh Stadion uit dat de huidige jaargang in het teken staat van het leggen van een fundament. Of dat gaat lukken, is een tweede. En niet alleen omdat de prestaties teleurstellend zijn. Een jeugdinternational als Ezechiel Banzuzi heeft het moeilijk, ziet ook Molenaar. Terwijl de contracten van zeker vijftien spelers aflopen na dit seizoen. Van een fundament in een opbouwjaar lijkt totaal geen sprake.

Verder haalt een goedgehumeurde Molenaar fraaie anekdotes op over zijn eigen spelersloopbaan zoals de wedstrijden waarin hij de Braziliaanse wereldster Romario moest bewaken. En met een big smile blikt hij terug op een prachtige tijd bij Leeds United waarin hij de bijnaam The Terminator verwierf. Dat was in de eind jaren negentig toen het Engelse voetbal nog iets van puurheid in zich had en Britse spelers stamgasten waren van de lokale pubs.