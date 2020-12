Moet NAC Ton Lokhoff onmiddellijk binnenhalen als technische beleidsvoerder?

video NAC-ta­lent Azzagari over zijn rol: ‘De ene keer wel, de andere keer niet spelen, dat is niet makkelijk’

12:42 ,,Natuurlijk vind ik dat ik in de basis hoor.” De grijns van Yassine Azzagari (19) zegt alles. De middenvelder van NAC is hongerig en wil zich laten zien. Tegen Go Ahead Eagles (0-0) kreeg hij weer 80 minuten.