Moederskindje Mashart krijgt bij NAC alle ruimte

Boussaid: ‘De ambitie blijft promoveren’

26 november ,,Deze hadden we heel hard nodig, want we hadden al een tijdje niet gewonnen”, zegt Othmane Boussaid als hij net onder de douche vandaan met glanzende haren en gehuld in een geel trainingsjack een korte analyse geeft. ,,Dit is heel belangrijk voor ons vertrouwen. Zo blijven doorgaan en hopelijk komen we snel terug in de top.”