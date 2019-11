Model Maxime: ‘Ik word er heel verlegen van dat ik zoveel liefde krijg van NAC-supporters’

Rustig pratend met zachte stem, zegt Maxime Grasman: ,,Ik word er eigenlijk best verlegen van dat ik zoveel liefde krijg van NAC-supporters. Ik vraag me af waarom.”

Het antwoord is eenvoudig: Maxime, noem haar voornaam en de Yellow Army weet over wie je hebt, is lief, toegankelijk en charmant. En ach, dat ze in het verleden door het tijdschrift FHM is genomineerd voor de jaarlijkse verkiezing van de 500 mooiste vrouwen van Nederland, dat is slechts bijzaak. ,,Het zou schijnheilig zijn, als ik zeg dat de aandacht van de supporters mijn ego niet streelt. Maar het voelt wel een beetje gek en soms wat ongemakkelijk”, zegt Maxime die de Bredase harten op 18 december 2015 tijdens Almere City - NAC (0-1) sneller deed kloppen als hulpkracht bij de catering in het uitvak . ,,Voor mij is het belangrijkste dat iedereen het gezellig heeft vrijdag. Het uitvak vind ik oprecht leuk, omdat ik nieuwe mensen ontmoet in plaats van steeds de bekende Almeerse gezichten zie.”

Volledig scherm Maxime als model. © Maxime

Instagram

Op 5 mei 2017 schittert Maxime door afwezigheid bij Almere City - NAC (0-2). Ze is inmiddels vertrokken en verdient haar centjes in de horeca. ,,Op Instagram (te vinden onder de naam: smakje) kreeg ik veel berichtjes: ‘Waar ben je nou?’ De supporters van NAC hebben het vaakst gevraagd of ik wilde terugkomen. Ik hoop veel bekende gezichten te zien. De eerste helft zal ik mijn werkzaamheden doen in de catering, de tweede helft ben ik op de tribune te vinden en kunnen de supporters een biertje met me drinken. Uiteraard mogen ze ook op de foto, als ze dat willen.”

Drijvende kracht achter de Maxime-campagne is Perry Hendriks. Op 18 december 2015 is hij perschef van NAC, tegenwoordig communicatieman van een club die zichzelf verkoopt als jong, eigenwijs en ambitieus. Hendriks is altijd bijgebleven hoe enthousiast de NAC-supporters die dag reageerden op de aanwezigheid van Maxime als hulpkracht in het uitvak. Het is de voedingsbodem geweest voor een eenmalige terugkeer van de blondine. ,,Ik voel me vereerd en vind het erg bijzonder dat Almere zo’n moeite doet voor mij.”

Volledig scherm Maxime in de campagne van Almere City. © Almere City

Breda

De 25-jarige Maxime is vierdejaars student communicatie, werkt in een kapsalon, doet eens in de maand modellenwerk, droomt hardop over een wereldreis, groeide op in Almere, woont in Amsterdam en drinkt geen bier. Voor dat laatste verontschuldigd ze zich als ze hoort dat het Rat Verlegh Stadion de hoogste bieromzet van alle Nederlandse voetbalstadions heeft. ,,Maar ik houd wel van een wijntje en een gin-tonic.” Met flikkerende pretoogjes. “Is dat ook goed?”

Een keer is ze in Breda geweest. ,,Undercover”, zegt Maxime giechelend. Dan op fluistertoon. ,,Bij NAC - Ajax (0-8, red.), dat was die wedstrijd met de grote uitslag volgens mij…” Dat kan beter. 21 februari, op carnavalsvrijdag staat NAC - Almere City op het programma. ,,Het lijkt mij ook hartstikke leuk om een keer naar Breda te komen en een thuiswedstrijd van NAC bij te wonen. Dan pak ik meteen de derde helft mee.”