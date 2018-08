Mitchell van der Gaag: Soms moet je dingen door de vingers willen zien

NAC-spits Te Vrede kan zondag starten, voor doelman Muric komt AZ te vroeg

10 augustus De trainer hield nog een slag om de arm, de spits kent geen twijfels. ,,Als het aan mij ligt wel", antwoordde Mitchell te Vrede op de vraag of hij zondag (16.45 uur) in de basis staat als NAC de competitie in Alkmaar aftrapt tegen AZ. ,,Ik ben fit en ik kan spelen."