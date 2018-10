Mitchell van der Gaag: ‘Medelijden is het ergste wat er is’

,,Dit is een volksclub, dat moet ik ondervinden. Bijna 20.000 supporters, het ‘Avondje NAC’, de emotie, de beleving. Het is een Zuid-Europese club, heel intens. Dat is ook een van de redenen dat iedereen graag voor NAC wil spelen. Alleen... het kan ook negatief uitpakken. Daar moet je tegen gewapend zijn. Anders moet je die keuze niet maken. De situatie is anders dan vijf maanden geleden, maar ik sta nog steeds achter mijn keuze voor NAC.